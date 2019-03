Traagheid maakt weg Eefde-Gorssel veiliger

Zutphenaar Jesse Stael is verlost van storm in zijn hoofd en debuteert met roman Lux

12 maart Jesse Stael (30) zat eind 2016 in een diep dal. Hij had zijn muziekcarrière vaarwel gezegd vanwege chronische pijn in handen en polsen, leed eveneens aan chronische (zware) hoofdpijn en werd gekweld door twijfel en angsten. Uiteindelijk luidde de diagnose: obsessieve-compulsieve dwangstoornis (OCD). Zutphenaar Stael krabbelde er langzaam - met medicatie en therapie - bovenop. Hij ontlook als schrijver: zijn debuutroman Lux ligt sinds een maand in het hele land in de etalage van boekenwinkels en hij gaat schrijf-workshops geven.