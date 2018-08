Traditionele stedenband sterft een stille dood

Die tijd is voorbij, binnenkort worden de vier partnersteden van het bord verwijderd. Afgelopen week verbrak Zutphen vrij abrupt alle banden met haar vier partnersteden. ,,Het heeft in het verleden zijn toegevoegde waarde gehad. Maar we constateren dat de stedenbanden nu zijn ingeslapen en dan vinden we als college dat we er beter mee kunnen stoppen’’, gaf burgemeester Annemieke Vermeulen als reden.