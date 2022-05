Trein ontspoort bij botsing met busje bij Vorden: chauffeur zwaargewond

Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien op de onbewaakte overgang met de Onsteinseweg, tussen Vorden en Groenlo. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is, maar volgens spoorwegbeheerder ProRail is een trein met daarin ongeveer 80 passagiers tegen een bedrijfsbus gereden.

Ontspoord

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig, maar op dit moment is nog niet duidelijk of er in de trein ook gewonden zijn gevallen. De machinist van de trein is volgens de politie in elk geval aanspreekbaar. De trein is door de klap wel ontspoord en de schade aan het spoor is groot. ProRail verwacht dat het herstel zeker de rest van de dag in beslag gaat nemen.