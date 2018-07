Treinreizigers in Gelderland staan vaak stil door storing, met name in Zutphen

Vooral in Zutphen hadden reizigers in het eerste halfjaar van 2018 meer last van storingen op het spoor dan in diezelfde periode vorig jaar. De afgelopen maanden was er op station Zutphen 57 keer sprake van een storing, in het eerste halfjaar van 2017 was dit 24 keer het geval. De doorsnee storing op station Zutphen in de eerste helft van dit jaar duurde 87 minuten. Het gaat hier om de tijd die het kostte voordat de storing weer verholpen was.