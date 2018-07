Treinreizigers mogen fiets gratis meenemen op Arriva-trajecten

Man die mogelijk zijn vrouw neerstak moet naar PBC

25 juli De 39-jarige Shabab A. uit Nijmegen wordt op 2 augustus opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Zijn rechtszaak wordt dan waarschijnlijk in november afgehandeld, zo bleek dinsdag in de Zutphense rechtbank. A. zou op tweede kerstdag in Zutphen zijn vrouw hebben neergestoken.