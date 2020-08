‘Tuinieren is mijn ding; even tijd voor mezelf’

Het oorspronkelijke idee was een stukje moestuin in te richten in de achtertuin. Maar met opgroeiende kinderen krijgt een trampoline dan toch de voorkeur boven een stel wortels in de grond. En dus week Hans uit naar complex ‘Lange en Korte Voren’ van volkstuinvereniging De Eendracht in de Zutphense wijk De Hoven, pal naast de IJssel. ,,Het is hier heerlijk. Ik kan in alle rust tuinieren. Het is echt een beetje tijd voor mezelf. Ik heb een drukke baan, mijn gezin. Wanneer doe je nog dingen helemaal alleen?”