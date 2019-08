Turbo Theo (85) uit Warnsveld verpulvert werelduurrecord: 30,603 kilometer

Hans houdt filmoeuvre van zijn vader Jac. G. Ferwerda uit Zutphen levend

10:43 Een groot deel van het oeuvre van de veelgeprezen Zutphense hobbyfilmer en -fotograaf Jac. G. Ferwerda (1910-1990) is onlangs gedigitaliseerd en online gezet door het Gelders Archief. Het betreft ongedwongen vakantie- en familiefilmpjes en films over Zutphen. Er zit ook gescript werk tussen, zoals Tegen de regels uit 1967. Die korte speelfilm won in dat jaar de Brusse Wisselprijs, een prijs voor amateur-8mm-films, en de eerste prijs op het NOVA-festival in Apeldoorn.