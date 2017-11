Twaalf dagen schaatsen in Leesten, ongeacht het weer

Het schaatsfeest is een initiatief van Stichting Vrienden van Lea Dasberg. De in 2014 opgerichte stichting helpt de Lea Dasbergschool met het realiseren van allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, techniek en expressie, waarvoor het reguliere schoolbudget niet toereikend is.

De stichting kwam afgelopen zomer op het idee om een winterse activiteit op poten te zetten. Secretaris Maryvon Wortelboer: ,,Sommige kinderen weten niet eens wat schaatsen is, want we hebben in Nederland al geruime tijd geen strenge winters meer gehad. We kregen zo wat wilde ideeën voor een winteractiviteit en daaruit is Lea's IJsfestijn Voortgekomen.''