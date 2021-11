Twee doden bij ernstig ongeluk met vrachtwagen en busje op N348 in Brummen: 7 ambulances en traumaheli opgeroepen

Comebacks HHC pakt drie punten na comeback, SV Urk geeft voorsprong uit handen en VVOG boekt bijzondere overwin­ning

HHC Hardenberg klom naar de middenmoot in de Tweede Divisie door een nipte zege op Noordwijk. In de Hoofdklasse stelden koploper Urk en laagvlieger Berkum teleur. Lees dat en veel meer terug in het liveblog.

28 november