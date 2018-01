Twee jongens aangehouden na inbraken in Zutphense jachthaven

Tekort aan vrijwilligers nekt buurtbussen in Gelderland

10:14 Het voortbestaan van buurtbussen in Gelderland komt in gevaar door een gebrek aan vrijwilligers. Dat stelt de regionale reizigers-organisatie ROCOV. Als er niet snel ingegrepen wordt, gaan er ritten uitvallen en verdwijnen mogelijk complete buslijnen. In Overijssel lijken de problemen minder nijpend.