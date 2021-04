Twee vrouwen vechten om één vent; Hermiena (21) uit Zutphen bijt rivale in hand

Winterse buien houden nog even aan: morgenoch­tend in Oost-Nederland mogelijk zelfs laagje sneeuw

6 april De kleine stuiptrekking van de winter houdt nog even aan: ook vandaag en morgen zijn we nog niet van de winterse buien af. De komende nacht valt mogelijk zelfs zoveel sneeuw, dat Oost-Nederland morgenochtend ontwaakt in een witte wereld.