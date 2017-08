Twee weken afzien voor treinreizigers van en naar Zutphen

De extra reistijd is het langst op het traject van en naar Arnhem. Richting Dieren zet de NS bussen in en die doen er alleen al een dik halfuur over. De totale extra reistijd bedraagt 20, tot maximaal 25 minuten. Normaal gesproken ben je in 21 minuten van Zutphen in Arnhem.

Zutphen-Apeldoorn

Ook tussen Zutphen en Apeldoorn rijden bussen in plaats van treinen. Net als de Arriva-trein, stoppen ook de vervangende bussen op alle tussengelegen stations (Voorst/Empe, Klarenbeek, en Apeldoorn De Maten). Op het traject loopt de extra reistijd in totaal op tot een halfuur. Arriva zegt bovendien aansluitingen niet te kunnen garanderen, waardoor de extra reisduur kan oplopen tot 45 minuten.

Wie van Zutphen naar Apeldoorn of verder (en vice versa) moet, kan daarom beter via Deventer reizen. Die reis duurt even lang als normaal.

Belbus

De bussen die Arriva inzet stoppen bij Klarenbeek langs de provinciale weg N345 en niet bij het station. Wie toch naar het station wil, kan het laatste stukje met een pendelbusje worden vervoerd. Dat moet dan wel telefonisch worden aangevraagd (op nummer 06-2993483). Maar: ,,Het busje staat klaar bij het station", laat woordvoerder Joyce de Vries in een reactie weten. ,,Dus reizigers kunnen kort voor aankomst bellen." Heel veel zullen dat er overigens niet zijn, want op station Klarenbeek stappen normaal gesproken - gemiddeld - nog geen acht mensen in- en uit de trein. Hoeveel reizigers er per dag in totaal reizen op het traject Apeldoorn-Zutphen, wil Arriva niet kwijt.

Autoverkeer

Tijdelijk overstappen op de auto, biedt overigens ook niet iedereen soelaas. Voor automobilisten geldt namelijk al sinds medio juni dat ze moeten omrijden, omdat de Oude IJsselbrug eruit ligt.