Tweede Kamerleden massaal in Zutphen voor gesprek over ziekenhuis: ‘We kunnen wel degelijk wat doen’

Zorgt ingrijpen Gordon uit Zutphen (toch) voor Nederlands Songfesti­val­suc­ces? 'Iedereen de ruimte uit'

De kritiek op Mia en Dion richting het Eurovisie Songfestival was niet mals. De Nederlandse inzending was vals en bookmakers voorspelden uitschakeling. Maar daar was Gordon Groothedde. De producer uit Zutphen ging met het nummer aan de slag en sindsdien gloort er weer hoop.