Tweede VVD’er in Zutphen stopt om schijn belangenverstrengeling te voorkomen: ‘Ik ben verbaasd’

Met nog geen half jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen is het vertrek van Marieke Schriks (59) opvallend. De Zutphense zit al meer dan dertig jaar in de politiek. Ruim vijf jaar is ze wethouder in Zutphen geweest en ze is zeven jaar Statenlid in de provincie Gelderland geweest. Die laatste functie heeft ze drie jaar geleden ingeruild om weer terug te keren in de gemeenteraad van Zutphen. Abrupt komt daar nu een einde aan.