Verdachte ernstig ongeluk Warnsveld: 'Het zet je leven op zijn kop'

Advocaat mist vlucht, verdachte moet langer wachten

19:28 Dat de getuige schitterde door afwezigheid, was maandagochtend voor de rechtbank in Zutphen geen probleem. Wel dat de raadsman van de 69-jarige H.K. uit Duiven zijn vlucht had gemist en een vervanger stuurde. Daarom kan K. zich pas van de zomer verantwoorden voor een grote wietplantage in Brummen.