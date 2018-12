Uitslaande brand in Zutphense woning door kortsluiting

Laren wil voorloper zijn met gasvrij maken van dorp

7:10 Een groep vrijwilligers in Laren heeft het initiatief genomen om te verkennen hoe woningen en bedrijven in Laren (zowel in het dorp als in het buitengebied) van het aardgas af zouden kunnen. De gemeente Lochem is dermate enthousiast over het project dat ze bereid is 50.000 euro beschikbaar te stellen.