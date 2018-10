Uitslag Stentor-poll: 'Plant gewone bomen in plaats van Het Witte Lint'

Drie musea in deze regio hebben mogelijk roofkunst in bezit

14:40 Drie musea in deze regio hebben mogelijk kunstwerken in bezit die voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geconfisqueerd van Joodse eigenaren. Liefst 163 Nederlandse musea deden de afgelopen tien jaar onderzoek naar mogelijke roofkunst of verkoop onder dwang in hun collecties.