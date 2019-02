‘Unieke’ Lochemse GGZ-instelling breidt uit en laat inspectierapport achter zich

Argo-GGZ in Lochem kan vanaf komende zomer meer cliënten behandelen. De ggz-instelling neemt in juni het naastgelegen pand waar in het verleden de Rabobank gehuisvest was in gebruik. Directeur Ludo Teunissen verwacht dat het aantal cliënten van 600 naar 650 gaat. ,,Zij kunnen direct behandeld worden, we hebben geen wachtlijsten.’’