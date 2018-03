V1-bom in Zutphen kan pas

in oktober worden geruimd

De V1-bom die begin juli vorig jaar werd gevonden bij de Oude IJsselbrug in Zutphen, kan pas in oktober worden geruimd. Aanvankelijk zou de ruiming dit voorjaar gebeuren. De verwijdering is echter een technisch zeer complexe klus. Bovendien loopt de ruiming vertraging op doordat er veel partijen bij zijn betrokken.