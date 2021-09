Vader Arjen uit Ruurlo vangt bot bij minister, dure rekenmachines op school blijven: ‘Onbevredigend’

Het is volgens minister Slob te laat om de verplichte aanschaf van de grafische rekenmachine nog mee te nemen in de evaluatie van de zogenoemde Wet Gratis Schoolboeken. Deze wet is in 2008 ingevoerd met als doel om de kosten voor ouders te beperken. Nadat vader Arjen van Gijssel (52) zijn verhaal deed in de Stentor droeg een meerderheid van de Tweede Kamerleden (VVD, D66, CDA, SP en GroenLinks) de minister op eens goed te kijken naar de aanschaf van deze rekenmachines.