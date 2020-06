Vals alarm jaagt klanten en personeel supermarkt Zutphen uit

Aantal coronapa­tiën­ten in regionale ziekenhui­zen blijft dalen: nog slechts enkelen op ic

20:44 Hadden ze twee maanden geleden nog honderden coronapatiënten, nu is het aantal met Covid-19 besmette personen in de ziekenhuizen in Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Hardenberg en Harderwijk op een paar handen te tellen. Er komen niet of nauwelijks besmette personen binnen en op de intensive cares liggen nog slechts enkele coronapatiënten.