Van biertje met polsbandje tot lege kantine: zo gaan sportclubs in Oost-Nederland om met verplichte coronacheck

Deze drie gemeenten herbergen de zwaarste drinkers in de regio (maar bij de buren gaat het nog harder)

21 september In Berkelland, Rijssen-Holten en Meppel wordt in de regio van de Stentor relatief het meest gedronken. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus van cijfers uit de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor. Gemeenten in Flevoland hebben in vergelijking juist weinig volwassenen die (te) veel drinken.