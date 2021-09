Van biertje met polsbandje tot lege kantine: zo gaan sportclubs in Oost-Nederland op eerste dag om met verplichte coronacheck

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Opleving aantal positieve tests in Oost-Nederland, vooral in deze gemeente is het weer raak

21 september Hoewel de trend nog altijd daalt, noteert Oost-Nederland vandaag behoorlijk meer positieve uitslagen van coronatests. Geen van de drie veiligheidsregio’s van de Stentor ontkomt aan een stijging, met name in Noord- en Oost-Gelderland ging het hard. Op nationaal niveau is de verwachting dat de ziekenhuisbezetting de komende tijd gaat dalen.