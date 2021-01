Van broeken tot jasjes, complete collectie kleding gemaakt van afvalplastic uit de IJssel

Extra geld voor minibusjes voor Zutphense ouderen: ‘Dit is zo rond de feestdagen een mooi cadeautje’

4 januari Stichting Stap In Stap Uit krijgt de komende jaren geld van de gemeente Zutphen voor de exploitatie van twee minibusjes. De gemeente verstrekt een meerjarensubsidie van 10.000 euro per jaar. Oudere Zutphenaren die slecht ter been zijn en mindervaliden kunnen met de elektrische minibusjes de binnenstad in.