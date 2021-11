Van der Hoop is trots op zijn Brummen, Ruurlo buigt diep voor Doetinchem

Ruurlo bleek een maatje te klein voor Doetinchem (0-4). Volgens trainer Jan Lorsé was dit geen schande. ,,Doetinchem behoort tot de drie beste ploegen van deze klasse. Zij waren deze avond twee klassen beter dan wij. Wij hadden niets in te brengen.”

Zondag staat het cruciale duel met laagvlieger HC ‘03 op het programma. ,,Dan moeten we er staan. We moeten alleen kijken wat de schade is na vanavond, want er vielen een paar spelers uit aan onze zijde. Hopelijk zijn ze er dan gewoon weer bij.”

Volgens Brummen-trainer Van der Hoop kwamen zijn discipelen uitstekend voor de dag. ,,De eerste 10 minuten was het aftasten van beide kanten, maar daarna pakten we uitstekend op. Zowel in balbezit als qua druk zetten deden we het prima. Na de 1-0 van Lucas Knip kregen we we meer ruimte en vlak voor tijd maakte Stan Hurenkamp de verlossende 2-0. Ik ben trots op mijn ploeg.”