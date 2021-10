Van kraamsuite naar bijkomen achter gordijnen voor zwangere vrouwen in Zutphen: ‘Waar moet ik heen?’

José uit Zutphen is rattenover­last spuugzat, eindelijk actie na noodkreet: ‘Vreselijk, ik ben als de dood voor die beesten’

12:47 De rattenoverlast in de Zutphense Zuidwijken loopt de spuigaten uit, zegt bewoonster José Verbeek. ,,In de tuin schieten ze soms voor me langs.’’ Ze klaagt er al anderhalf jaar over bij verhuurder Ieder1 - waarvan zij een huis huurt - en de gemeente. Die gaan de overlast nu aanpakken. Fijn, maar rijkelijk te laat, vindt José.