Stortvloed

De politie berichtte donderdag 19 april op Facebook over de melding van 'ongewenst gedrag' en dat bracht een stortvloed aan reacties teweeg. De discussie werd verder aangezwengeld toen kickbokstrainer Faldir Chahbari, onder andere werkzaam in Zutphen, op zijn Facebookpagina een bericht deelde van een moeder van een meisje dat door hem wordt getraind. Dat meisje en haar moeder zouden het mogelijk onzedelijke gedrag hebben gemeld.

Het gedeelde Facebookbericht bevatte een foto van de vermeende schennispleger. ,,Niet om mensen aan te sporen het recht in eigen hand te nemen maar om kinderen te beschermen tegen iemand die in mijn ogen een viezerik is'', aldus Chahbari, die de post er later op verzoek van de politie vanaf haalde.

Laptop

De politie doet geen mededelingen over de aard van de ontucht en de identiteit van de slachtoffers. Chahbari zegt sterke aanwijzingen te hebben dat de 42-jarige Zutphenaar zijn geslachtsdelen heeft getoond aan het meisje. Chahbari. ,,De moeder vertelde me dat. De vader van het meisje is vervolgens verhaal gaan halen bij de man en volgens de moeder heeft de man toen bekend dat hij zijn geslachtsdelen heeft laten zien aan het meisje. Volgens de moeder had de man ook naaktfoto's van hemzelf en in elk geval één ander Zutphens meisje op zijn laptop. Ik geloof de moeder volkomen, zoiets verzin je niet zomaar.'' De politie wil deze uitspraak niet bevestigen.