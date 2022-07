Van rapper Pjotr’s manager naar eigen vintage kledingwinkel in Zutphen, Andu (23) doet het

Nationaal Atelier wil pop-up museum openen in Witte Vleugel in Zutphen: ‘Voor schilderij­en van onze leden’

Een nieuw museum in Zutphen. Dat is het plan van het Nationaal Atelier. De collectie van dit ‘inspiratieplatform voor schilders- en tekenaars’ zal hier in wisselende exposities getoond kunnen worden. Initiatiefnemer is de Stichting SAS. ,,Met burgemeester Annemieke Vermeulen hebben we al een rondje langs mogelijk geschikte panden gemaakt. Wij zijn heel enthousiast over De Witte Vleugel.’’

10 juli