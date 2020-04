Vandaag zijn deze sportvelden in Zutphen en Lochem weer afgeladen met kinderen

Niet alleen de kinderen staan in de startblokken om zich weer de storten op hun sportieve hobby, ook de trainers kunnen niet wachten. ,,We willen gewoon graag dat ze zich weer kunnen bewegen, dat is belangrijk,’’ zegt Frank Fox van de Lochemse Hockey Club (LHC). ,,De dag nadat premier zijn toespraak had gehouden zaten we al met de technische commissie in vergadering om een plan te maken.''