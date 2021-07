Vandalen trekken met verf een spoor door Zutphen: 16 wagens en woning beklad

Kringloop­win­kel Vorden profiteert al tien jaar van de wegwerp­maat­schap­pij, maar óók van milieube­wus­te klant

30 juni De kringloopwinkel zag in Nederland het levenslicht omdat steeds meer mensen inzagen dat gebruikte spullen nog een tweede leven verdienden. Toch willen mensen ook steeds sneller hun spulletjes vernieuwen, waardoor de kringloopwinkel óók floreert. De Boedelhof in Vorden vaart er al tien jaar wel bij en eigenaar Wim Nijkamp zit nog steeds een zonnige toekomst voor zijn branche. ,,We varen mee met de veranderingen in de maatschappij.”