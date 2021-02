Vanuit een grote loods in Zutphen kan er met grote artiesten toch gefeest worden en het is nog legaal ook

Pontjes in regio gaan stuk voor stuk uit de vaart, behalve in Deventer: ‘Wij kunnen veel water aan’

2 februari De één na de andere IJsselpont gaat door het hoge water uit de vaart. Het veer bij Brummen ligt er sinds maandag uit, net als de pont Dieren-Olburgen. Vanaf woensdag is de overtocht bij Wijhe gestremd. In Deventer blijft de heen-en-weer gewoon varen, voorspelt IJssel-icoon Geert Scheers. ,,Zo gek als in 2011, toen we de pont in moesten zetten om het IJsselhotel bereikbaar te houden, gaat het dit keer niet worden.”