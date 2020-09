Vechtpartij op de kermis in Zutphen geeft smetje op volgens burgemeester geslaagd corona-evenement

Circus Bolalou, geadop­teerd door Laren, haalt nu ook de wereldpers

12:55 Het in Laren gestrande circus Bolalou trok al de nodige aandacht door de situatie waarin het door de corona-crisis was beland, maar nu zijn de artiesten ook wereldberoemd. The Washington Post heeft vandaag een uitgebreid artikel met tien foto’s van de Deventer fotograaf Michael Rhebergen op de website staan.