Veertien keer raak in Zutphen: ‘Het was een mooie bingo toen we in de woning van een dealer binnen kwamen’

‘Veertien keer bingo’, noemt politie Waterkwartier het afgelopen weekend, waarin diverse agenten onopvallend de wijk in gingen met als doel: boeven vangen. Diverse collega’s gingen op pad om strafbare feiten waar te nemen. Van de aanhouding van een dealer in harddrugs tot diverse diefstallen.

In een rustige periode gaan agenten vaak de wijk in om verdachte situaties te onderzoeken. Wijkagent Marien ten Brinke: ,,Samen met mijn collega Hedy zijn we met collega’s van heel Politie Zutphen de wijk in gegaan. Het was een actie die niet enorm gecoördineerd was, maar we konden er nu eindelijk tijd voor vrij maken om onze ogen eens goed de kost te geven op plekken waar wel eens wat gebeurt. Collega’s van ons hielden de meldingen van de Meldkamer in de gaten en wij konden in de wijk op pad.”

Als gepokt en gemazelde wijkagenten in Waterkwartier wisten de agenten waar ze op moesten letten. Zo werd een dealer gespot die werd aangehouden met een handelshoeveelheid verdovende middelen. Een andere dealer besloot op klaarlichte dag zijn waren te verkopen, waarna hij werd aangehouden en zijn drugs in beslag werd genomen.

Harddrugs in woning

Bij een woning aan de Van Kolstraat werd in korte tijd een aantal van drie personen aangehouden die bij de bewuste woning harddrugs hadden gekocht. Na toestemming van de officier van justitie konden de agenten de woning betreden om vervolgens vier mannen aan te houden op verdenking van meerdere strafbare feiten. ,,Vanuit de woning werd al langer gedeald en dit zorgde voor onveiligheid in de wijk. Buren hebben last van de gebruikers die met regelmaat aan die deur staan. Het was een mooie vangst, want er lag een hoop gestolen spul. Veel gebruikers kunnen namelijk hun drugs niet betalen en nemen dan een gestolen product mee, van een robotstofzuiger en een bladblazer tot kapot geknipte sloten.”

De agenten hebben daarnaast een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. ,,De recherche zoekt nog precies uit wat er van de aangetroffen spullen gestolen is en wat niet. Het blijft mooi dat de aanhouding van een drugsdealer terugleidt tot de diefstal bij winkels en woningen. Het was een mooie bingo toen we daar binnen kwamen.”

Volledig scherm Agenten van diverse politie-eenheden in Zutphen vonden grote hoeveelheden harddrugs in de wijk Waterkwartier. © Politie Waterkwartier Zutphen

Bejaarde vrouwen lastig gevallen

Ook op het gebied van andere diefstallen was het raak: er werd er een diefstal door de agenten waargenomen waarbij de dief een zeer actieve veelpleger bleek te zijn. De man was onder voorwaarden vrijgekomen. Marien: ,,In dit geval was het een hele mooie vangst, want deze man valt al heel lang bejaarde vrouwen lastig door voor hun raam te masturberen. Op het moment dat wij in het verleden na een melding aankwamen, was hij al gevlogen, dus het was nu wel goed dat hij zich in de vingers sneed, het was een leuke bijvangst.” De veelpleger werd zonder pardon weer in bewaring gesteld.

In ditzelfde weekend werd een winkeldiefstal waargenomen, waarbij opnieuw een actieve veelpleger werd betrapt en aangehouden. Onder verdachte omstandigheden zagen agenten een man zich door de wijk bewegen. Toen de verdachte werd onderzocht, bleek hij gestolen fietscomputers en accu’s bij zich te hebben. Ook deze man werd gearresteerd. ,,We weten niet of we dit elke week kunnen doen, maar dit keer ging het wel heel lekker met alle vangsten die we hebben gedaan.”

Volledig scherm Veertien keer was het dit weekend raak: wijkagenten Hedy en Marien gingen samen met hun collega's van Politie Zutphen op pad in de wijk Waterkwartier om hun ogen en oren eens goed de kost te geven. © Politie Waterkwartier Zutphen