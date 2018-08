Velden Be Quick uit Zutphen tot eind september onbespeelbaar

De natuurgrasvelden van Be Quick zijn minimaal tot eind september onbespeelbaar. Dit in tegenstelling tot de andere velden in de gemeenten Zutphen en Lochem.

Waar andere voetbalverenigingen in de gemeenten Zutphen en Lochem deze week opgelucht konden ademhalen, zit Be Quick uit Zutphen met de handen in het haar. De twee natuurgrasvelden van de voetbalvereniging zijn tot het eind van september onbespeelbaar. Be Quick heeft daardoor nog één kunstgrasveld over waar alle trainingen en bekerwedstrijden van de club op gespeeld moeten worden.

,,We hebben van de gemeente Zutphen te horen gekregen dat we 20 september op z'n vroegst weer op de velden kunnen. Ze zijn op dit moment onbespeelbaar. Met name ons derde veld is heel slecht'', laat Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp weten. ,,We hopen dat we er op 20 september op kunnen en dat die periode niet wordt verlengd. In dat weekend start de competitie namelijk weer. Mochten de velden er langer uit liggen dan zullen we wedstrijden moeten verplaatsen.''