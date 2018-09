Verdachte aangehouden voor steekincident in Zutphen

De politie heeft maandagmiddag een verdachte opgepakt voor het steekincident vrijdagnacht in de binnenstad van Zutphen. De man uit Zutphen is ingesloten voor verder onderzoek.

De politie laat weten dat de man is aangehouden op zijn woonadres. Zijn leeftijd is echter nog onbekend. ,,Op dit moment hebben we nog geen idee hoe oud de man is. Wanneer we dat wel weten communiceren we dat'', laat politiewoordvoerder Frank Brouwer hierover weten.

Aanhoudingen

In een eerder stadium liet de politie al weten meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten. ,,Onze hoofdzaak was het aanhouden van de verdachte die gestoken zou hebben. De verdachte die we nu hebben aangehouden wordt hiervan verdacht. Meerdere aanhoudingen van betrokkenen bij de vechtpartij die voorafging sluiten we na verder onderzoek niet uit.''

Slachtoffer