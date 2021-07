Verdachte brandstichting Zutphen weer vrij, maar hij keert voorlopig niet terug in wooncomplex

De man keert in ieder geval voorlopig, ook al is er nog geen mogelijke schuld bewezen, niet terug naar het wooncomplex St. Elizabeth voor 55-plussers. ,,We hebben hem gevraagd elders onderdak te regelen buiten ons complex’’, zegt Anneloes van Beesten van woningstichting Ons Huis, eigenaar van het complex. Het appartement van de man is door het vuur dat er woedde, voorlopig ook niet bewoonbaar. Waar de man naar toe is en of hij ook onderdak heeft gevonden, weet de woordvoerster niet.