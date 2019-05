Verdachte in grote fraudezaak had bedrijfje in Zutphen

column Seks met digiD, dus oké

9:24 Er wordt heel wat afgesekst in studentenlevens. Zelf herinner ik me er weinig van, ik was niet zo, zat niet bij een studentenvereniging en had bovendien een vriendje. Toch gebeurde het wel eens dat ik meeging naar zo’n typische danstent waar de corpsballen ook kwamen. Ongeveer om het kwartier speekselde er een dronken bralaap in jasje dasje spetters dronken spuug in mijn oor in een poging mij te versieren met de meest slappe teksten. Er waren genoeg jongedames die ingingen op dergelijke avances.