Verdachte van afpersing in Vaassen en Zutphen mag cel uit om leven te beteren

Luxor-directeur Hans Heesen genomi­neerd voor Louis Hartlooper Prijs

21 augustus Hans Heesen, directeur van filmtheater Luxor in Zutphen, is genomineerd voor de prestigieuze Louis Hartlooper Prijs, een jaarlijkse prijs voor onderscheidende publicaties over cinema. Heesen ontvangt de nominatie voor zijn boek ‘Prikkelend in hoge mate. Een geschiedenis van de bioscopen in Zutphen.’