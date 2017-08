Verdachte van wurgen agent op vrije voeten

Jumbo Zutphen: Geef portemonnee van oudere man terug

20 augustus Supermarkt Jumbo aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Zutphen richt zich in een bericht op Facebook tot een klant die ervandoor is gegaan met de portemonnee van iemand anders. De supermarkt geeft daarbij aan dat de persoon 'vol in beeld is' van camera's.