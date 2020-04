Verdachte verkrachting uit Zutphen wil cel graag uit: ‘Er is niks tegen haar zin gebeurd’

Blijdschap in Dalfsen en Vaassen door corona-bood­schap Rutte, irritatie in Dronten: zó reageert Oost-Nederland

21 april De scholen en sportclubs gaan voor een deel open, maar de horeca en verzorgingshuizen blijven ook de komende tijd gesloten. Dat was de boodschap van premier Rutte vanavond op een persconferentie over de coronamaatregelen. In Oost-Nederland is de stemming wisselend. Er is teleurstelling over het uitblijven van een verdere versoepeling, irritatie, maar ook begrip voor de afweging van het kabinet.