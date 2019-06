Verdachte Zutphense wapenroof blijft voorlopig vastzitten

Eén van de verdachten van de roof van 23 dienstwapens en 675 kogels uit een depot van justitie in Zutphen blijft voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de Zutphense rechtbank vanmiddag tijdens een regiezitting. Volgens het Openbaar Ministerie weigert R. openheid van zaken te geven over de mysterieuze diefstal.

De 31-jarige Jereno R. uit Ede zit al negen maanden vast vanwege de opzienbarende wapenroof uit een pand van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in Zutphen. Samen met verdachte Jasper K. (26) uit Ede - die op vrije voeten is - zou hij in juli vorig jaar zijn betrokken bij de inbraak en diefstal van de 23 dienstwapens, 675 kogels, 25 busjes pepperspray en handboeien. Het lijkt erop dat de criminelen hulp hebben gehad van binnenuit, omdat zij urenlang ongestoord hun gang konden gaan en beschikten over de code van het beveiligingssysteem.

Geen openheid

Volgens het OM wil R. op geen enkele wijze openheid van zaken geven over de roof. ,,Hij wil geen namen of rugnummers geven van anderen die zijn betrokken”, reageert de officier van justitie. Tijdens de regiezitting vroeg Monique Frerix, de advocaat van R., om onmiddellijke schorsing van de voorlopige hechtenis van haar cliënt. Inmiddels zit de Edenaar al negen maanden vast. ,,Geestelijk ben ik gesloopt”, vertelt R. in de rechtbank. Zijn advocaat voegt toe: ,,Hij wil zijn dochter zien. Dat kan nu niet. Al die onzekerheid trekt hij gewoon niet meer.”

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen het schorsingsverzoek. ,,Dit is geen gewone inbraak. Met de wapens kunnen ernstige andere strafbare feiten worden gepleegd die allemaal op het bordje van meneer R. kunnen komen te liggen.” Ook de rechter zag geen reden om de hechtenis te schorsen.

Vondst

In maart van dit jaar zou de zaak tegen de twee verdachten uit Ede al inhoudelijk worden behandeld. Dat ging niet door, omdat op 5 maart twee wapens van de roof waren teruggevonden tijdens invallen in woningen in Rotterdam en Den Haag die als safehouse dienden voor zware criminelen. Volgens de rechtbank moest dit onderzoek eerst worden afgewacht, waarna de zaak tegen R. en K. kan worden voortgezet. De onderzoeksresultaten kunnen volgens de rechtbank grote gevolgen hebben voor de verdachten uit Ede.

Inval bungalow

Een ander deel van de buit werd enkele weken na de roof gevonden tijdens een inval bij een bungalow in de bossen bij Otterlo. Door een arrestatieteam werd R. naar eigen zeggen hardhandig van zijn bed gelicht. De bungalow is eigendom van zijn moeder die op dat moment niet thuis was. Na verhoor is R. vrijgelaten, waarna hij aan De Stentor verklaarde niets van de wapenroof te weten. Kort daarna werd hij alsnog aangehouden.