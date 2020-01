Verdachten ontsnappingspoging Zutphen blijven nog zeker drie maanden in de cel

Het viertal ging er in andere auto vandoor nadat de bus tegen de gevangenispoort was gezet. Na een wilde achtervolging werden de mannen in Wehl en Zevenaar opgepakt. Omar L. werd dezelfde dag nog per helikopter verplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Ze werden in de cel gezet en mogen nog steeds geen contact hebben met de buitenwereld.