Verdwenen buizerd leidt tot botsing op Braakhekkeweg in Harfsen

Mannes Bakker uit Zutphen wil via Junior Songfesti­val de wereld veroveren

11:50 Mannes Bakker (13) uit Zutphen staat in de finale van het Junior Songfestival. Met drie anderen bleef hij over uit duizenden inzendingen. Komende zaterdag wordt in de Hanzehof in Zutphen uitgemaakt wie Nederland later dit jaar mag vertegenwoordigen op het Junior Songfestival in Polen.