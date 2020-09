Verenigingen hoeven geen oud papier meer op te halen in Zutphen, gemeente zoekt een alternatief

Onderwijs wapent zich tegen uitval tijdens corona­herfst: ‘Dit is nog nooit eerder gebeurd’

8 september Het onderwijs kijkt met vrees naar de naderende ‘coronaherfst’. Als gevolg van de drukte in teststraten zijn leerkrachten met klachten tot wel vijf werkdagen niet beschikbaar. Het beroep op de invalpool is nu al ongekend hoog. Om tijd te winnen testen scholen in Harderwijk en Dronten sinds deze week via een commercieel lab.