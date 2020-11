Verenigingen in Zutphen houden oudpapierbijdrage, beperken peuteropvang van de baan

Panini’s, Turkse pizza’s en broodjes zalm om scholieren in Warnsveld bij supermarkt weg te houden

9 november Een Turkse pizza of een panini-broodje voor een euro. Het Isendoorn College in Warnsveld breidt de menukaart in de kantine uit en gooit meerdere broodjes in de aanbieding nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt. Het moet voorkomen dat scholieren massaal naar de supermarkt trekken in de pauzes.