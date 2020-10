Verenigingen in Zutphen vragen volledige compensatie als Zutphen stopt met oud papier

Scooter vliegt na aanrijding bij Zutphen de sloot in, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis gebracht

8 oktober De bestuurder van een scooter is iets buiten Zutphen aangereden door een automobilist. De man viel van zijn voertuig op het asfalt en was slecht aanspreekbaar. De scooter vloog de sloot in.