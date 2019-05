Vergeet die nieuwe speeltuin, al het geld gaat in Zutphen naar jeugdzorg

Met een somber gemoed somt Annelies de Jonge (PvdA), wethouder te Zutphen, op wat de gevolgen kunnen zijn van de miljoenentekorten bij de jeugdzorg. ,,Die ene speeltuin die hard aan vervanging toe is, die kunnen we nu niet aanpakken. Anderhalve ton kost zoiets, dat geld hebben we nu elders nodig. Heel triest.’’ Niet alleen de speeltuinjeugd gaat het merken. Zutphen moet ook bezuinigen op onderhoud van wegen, cultuur en sportaccommodaties. De gemeente overweegt haar eigen vastgoed op de markt te brengen, zoals het pand van de populaire jongerenwerkplaats Walhallab en de monumentale Witte Vleugel in het oude stadshart. ,,Allemaal pijnlijke maatregelen’’, zegt De Jonge. ,,We halen het vet van onze botten om de tekorten aan te vullen.’’ Eigenlijk valt dit niet te verkopen, verzucht ze. ,,Het rijk houdt jaarlijks miljarden over en wij als gemeente, die moet zorgen voor een prettige leefomgeving, moeten diep gaan om de begroting sluitend te maken. Dat is enorm onrechtvaardig.’’