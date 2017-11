Vergunning klimaatinstallatie had nooit afgegeven mogen worden

Het college in Zutphen buigt zich aanstaande dinsdag over de vergunningverlening voor een nieuwe luchtbehandelingskast op het dak van het gemeentehuis. De uitkomsten van een intern onderzoek dat door wethouder René Sueters op 9 oktober werd aangekondigd liggen dan op tafel. Maar wat is er eigenlijk onderzocht en wat zijn de uitkomsten daarvan?

Duidelijk is in elk geval dat er veel mis is gegaan. Wethouder Sueters stelde het onderzoek in na een periode waarin onder zijn verantwoordelijkheid flink werd geblunderd. Begin september blijkt namelijk dat de installatie zonder omgevingsvergunning - en dus illegaal – is geplaatst. Later komt ook naar voren dat architect Thomas Rau niet is benaderd over aanpassingen die de gemeente wilde doen aan het ontwerp van de houten ombouw. Dat is vanwege auteursrecht wel gebruikelijk. Bovendien werd 67.000 euro uitgegeven aan extra materiaal zonder dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was.

Ontluisterend geknoei

In een memo aan de gemeenteraad stelt het college vervolgens dat voor het vervangen van de klimaatinstallatie de standaard procedure is doorlopen. ,,Het is duidelijk dat we niet gelukkig zijn over hoe bepaalde zaken zijn verlopen. Dit had niet gemogen”, zegt Sueters begin oktober. D66 spreekt even daarvoor over ‘een ontluisterend geknoei’. Maar zelfs na die tijd komt weer een nieuwe fout naar voren. Een fout waaruit blijkt dat er ook met de procedure voor het afgeven van de omgevingsvergunning zelf flink wat mis is gegaan en in de memo dus op z’n minst belangrijke informatie ontbreekt.

De nieuwe klimaatinstallatie is namelijk strijdig met het bestemmingsplan, deelt Sueters op 9 oktober mee. ,,Daarnaast blijkt de installatie op het dak te hoog te zijn ten opzichte van de hoogte die in de vergunning is verleend”, vertelt hij. Het is de zoveelste blunder en het college kondigt daarom tegelijkertijd een intern onderzoek naar de vergunningverlening aan. In het onderzoek wordt de hoofdvraag: in hoeverre is er juist gehandeld door de gemeente bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden en bij de aanvraag en verlening van de omgevingsvergunning?

