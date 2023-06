Verhitte taferelen in Zutphen door zonnepanelen op flats: buren dreigen met rechter

Proppen in Warnsveld om noodloka­len bij school te krijgen: ‘Kinderen rennen nu al steeds de straat op’

Vier noodlokalen bij de Adriaan van den Endeschool in Warnsveld, past dat wel? De gemeente zet er vaart achter: het plaatsen van de lokalen moet nog deze zomer gebeuren, zodat de klassen van de Adriaan van den Endeschool die nu steeds in een andere school zitten, weer terug kunnen komen. Maar de ruimte rond de school is krap. ,,Ze rennen nu al steeds de straat op.’’