Verkoop kerkbanken in Zutphen blijkt groot succes

De Stichting Walburgiskerk Zutphen begon maandagochtend met een online-verkoop van 48 uit het jaar 1855 stammende kerkbanken. De kerk krijgt in januari vloerverwarming en stoelen in plaats van banken. Een dag na de start van de verkoop zijn alle kerkbanken - voor 195 euro per stuk - reeds aan de man/vrouw gebracht.

,,Een ongekend en onverwacht succes'', zegt Arjen Woudenberg, bestuurslid en administrateur van de stichting.

Hadden jullie hierop gerekend?

Woudenberg: ,,Nee. Dit is voor ons een grote verrassing. We hadden al visioenen van een grote voorraad banken die we maar niet kwijt zouden kunnen. De kleinste bank is drieënhalve meter breed... We vroegen ons af wat iemand met zo'n bank aan moet.''

En? Wat maakt de banken zo gewild?

,,Tja... Misschien de historische en emotionele waarde ervan. Je zet zo'n bank niet zomaar in je huiskamer neer. Een grote kerkbank is wél perfect voor in de tuin. Dat zag ik wel zitten. Ik heb een dag gewacht en wilde er daarna eentje kopen. Maar ik vis achter het net: alles was al weg. Zonde.''

Zijn de banken gekocht door privé-personen?

,,Het leeuwendeel wel. Er zaten ook enkele bedrijven en instellingen bij de kopers. Maar het gros van de banken gaat naar individuele Zutphenaren.''

De verkoop heeft 9360 euro opgeleverd. Wat gaan jullie doen met het geld?

,,Dat wordt gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie.''

Gaan jullie de kerkbanken missen?

,,Ergens wel. Ze zijn niet zó oud, zo rond de 160 jaar. het kerkgebouw is bijvoorbeeld al circa duizend jaar oud. Maar de banken bepaalden wél lange tijd het gezicht van de kerk. We hebben er een paar bewaard, die zetten we aan de zijkanten neer. Dat doen we om nog iets te behouden van het karakteristieke interieur van de kerk. Maar stoelen in plaats van banken is gewoon veel praktischer voor ons.''